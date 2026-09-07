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Курские новости

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Курская область выделит 14 млн на систему открытия подъездов при угрозе атаки

Курская область выделит 14 млн на систему открытия подъездов при угрозе атаки

Средства из резервного фонда региона направят на модернизацию домофонов, чтобы двери подъездов автоматически открывались при угрозе ракетного удара или атаки беспилотников.

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