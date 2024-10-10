Лазарев раскритиковал судей шоу «Ну-ка, все вместе!» за их поведение

Сергей Лазарев выступил с громкой критикой в адрес жюри телевизионного проекта «Ну-ка, все вместе!». Артист возмутился действиями судей, которые не пропустили в следующий тур конкурса участника Мелкона Вартанова, несмотря на его, по мнению Лазарева, «100-балльное» выступление.