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Украинский главком рассказал американскому куратору о «насущных потребностях украинского войска»

Украинский главком рассказал американскому куратору о «насущных потребностях украинского войска»

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный в телефонном разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном в понедельник, 13 ноября, рассказал о «насущных потребностях украинского войска» – о снарядах, средствах ПВО и БПЛА, – сообщают украинские СМИ.

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