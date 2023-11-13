Украинский главком рассказал американскому куратору о «насущных потребностях украинского войска»

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал Валерий Залужный в телефонном разговоре с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном в понедельник, 13 ноября, рассказал о «насущных потребностях украинского войска» – о снарядах, средствах ПВО и БПЛА, – сообщают украинские СМИ.