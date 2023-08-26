Эффективнее было бы применить традиционное для Третьего мира наказание: руку там, отрубить, или хотя бы коленки прострелить, но у нас Россия, а не Африка. А жаль

Negnost Ros

Традиционно для России- сарафаны и длинные платья. А фанатик, который со своим уставом во чужой монастырь полез- отвечать перед законом будет . И те, кого привез тоже. Когда вы будете наказывать нанимателей " дешёвой рабочей силы" только тогда порядок начнется.