Любопытно, однако

75 697 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Серый
    Почему запад мутит? Видимо боится,что если будет доказано его участие в этом теракте, ВВП может испытать один из "пос...«Евгений Пригожин...
  • Алексей Тан
    А Пригожиным,... надо было думать, когда они приняли решение.... убивать Русских лётчиков!... (Пригожин хасид).«Евгений Пригожин...
  • Алексей Тан
    Людка!... любительница крыс... да нет у меня желания.... судится с тобой.«Евгений Пригожин...

Эффективнее было бы применить традиционное для Третьего мира наказание: руку там, отрубить, или хотя бы коленки прострелить, но у нас Россия, а не Африка. А жаль

Эффективнее было бы применить традиционное для Третьего мира наказание: руку там, отрубить, или хотя бы коленки прострелить, но у нас Россия, а не Африка. А жаль

Из непричёсанных мыслей Молодой человек, приехавший из Средней Азии работать в Москву, увидел девушку на утренней пробежке.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
НС
Наталья Середа
Георгий Михалев все абсолютно точно определил на 100%.👍🙏
Ответить
2 час.
dverry garry
на какую войну, дурак? врагу нельзя давать в руки оружие....на лесоповале отработает
Ответить
1 час.
Negnost Ros
Традиционно для России- сарафаны и длинные платья. А фанатик, который со своим уставом во чужой монастырь полез- отвечать перед законом будет . И те, кого привез тоже. Когда вы будете наказывать нанимателей &quot; дешёвой рабочей силы&quot; только тогда порядок начнется.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх