Эффективнее было бы применить традиционное для Третьего мира наказание: руку там, отрубить, или хотя бы коленки прострелить, но у нас Россия, а не Африка. А жаль
Из непричёсанных мыслей
Молодой человек, приехавший из Средней Азии работать в Москву, увидел девушку на утренней пробежке.
Комментарии
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Георгий Михалев все абсолютно точно определил на 100%.👍🙏
на какую войну, дурак? врагу нельзя давать в руки оружие....на лесоповале отработает
Традиционно для России- сарафаны и длинные платья.
А фанатик, который со своим уставом во чужой монастырь полез- отвечать перед законом будет . И те, кого привез тоже. Когда вы будете наказывать нанимателей " дешёвой рабочей силы" только тогда порядок начнется.
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