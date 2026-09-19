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Новости Тамбова

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Тамбовский "Спартак" вничью сыграл с ФК "Салют Белгород"

Тамбовский "Спартак" вничью сыграл с ФК "Салют Белгород"

Тамбовский футбольный клуб "Спартак" сегодня сыграл на выезде с командой ФК "Салют Белгород" в рамках 24-го тура Второй лиги дивизиона "Б".

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