В ЕС призвали ввести санкции против израильского министра

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Жозеп Боррель призвал Брюссель рассмотреть возможность ввести санкции против главы министерства национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии