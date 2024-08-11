Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Георгий Михалев
    Да... темная история с этим нападением. Тут нам явно много недоговаривают.Названы фигуранты...
  • Нина Лубенкова
    То что Пригожин был патриотом Родины это давно понятно , и надо было слушать его а не КожухетовичаНазваны фигуранты...
  • Nikolia Vovchenko
    Ужасно....Столько спутников,столько БПЛА и никто не шевельнулся...А,это не исполнение обязанностей...Ну и где же эти ...Названы фигуранты...

В ЕС призвали ввести санкции против израильского министра

В ЕС призвали ввести санкции против израильского министра

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам Жозеп Боррель призвал Брюссель рассмотреть возможность ввести санкции против главы министерства национальной безопасности Израиля Итамара Бен-Гвира.

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