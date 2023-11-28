BMC: даже умеренное количество алкоголя повышает риск развития болезней сердца

Исследователи из школы общественного здравоохранения при Бостонском университете в составе научного коллектива выяснили, что даже умеренное количество алкоголя повышает риск развития заболеваний сердца в зависимости от биологического присутствия определенных метаболитов - молекул, которые вырабатываются в организме во время расщепления этилового спирта.