BMC: даже умеренное количество алкоголя повышает риск развития болезней сердца

Исследователи из школы общественного здравоохранения при Бостонском университете в составе научного коллектива выяснили, что даже умеренное количество алкоголя повышает риск развития заболеваний сердца в зависимости от биологического присутствия определенных метаболитов - молекул, которые вырабатываются в организме во время расщепления этилового спирта.
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