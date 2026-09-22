На Кубани 23–24 сентября ожидаются ливни, град и подъем рек

На 23 и 24 сентября в Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение из-за сильных дождей с грозами, градом и шквалистым ветром, которые могут привести к подъёму уровня воды в реках Черноморского побережья и юго-западных притоках Кубани до неблагоприятных отметок.
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