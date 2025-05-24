Испытания мобильного узла связи для ВС РФ пройдут в сентябре

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Финальные испытания мобильного узла связи (МУС) для контроля практических действий войск, предназначенного для обмена информации по защищенным каналам, пройдут в сентябре совместно с Минобороны РФ.
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