Новогодний кошелек: как дотянуть до зарплаты - советы финансиста

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 янв – РИА Новости Крым, Анна Петрова. Предновогодняя атмосфера вокруг и получение поощрительных премий в последнем месяце уходящего года поднимает настроение и располагает к тратам по случаю приближающихся длительных праздников.
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