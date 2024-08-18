🇷🇺🇺🇦 Об атаке ВСУ на нефтебазу в Ростовской области Ночью украинские беспилотники нефтебазу неподалеку от Пролетарска к юго-востоку от Ростова-на-Дону.
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🇷🇺🇺🇦 Об атаке ВСУ на нефтебазу в Ростовской области Ночью украинские беспилотники нефтебазу неподалеку от Пролетарска к юго-востоку от Ростова-на-Дону.
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