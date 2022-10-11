15 цитат про ядерный армагеддон

Массированный ракетный удар, нанесенный в понедельник по целям на всей территории Украины, резко обострил дискуссию вокруг вопроса о том, может ли эскалация российско-украинского конфликта привести к использованию оружия массового поражения (ОМП).
Массированный ракетный удар, нанесенный в понедельник по целям на всей территории Украины, резко обострил дискуссию вокруг вопроса о том, может ли эскалация российско-украинского конфликта привести к использованию оружия массового поражения (ОМП).
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