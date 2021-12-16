МИР 24

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«Паркер» в пекле: зонд NASA впервые «коснулся» Солнца

Американский космический зонд Parker впервые коснулся Солнца, сообщили в NASA. Что означает это событие для гелиофизики, изучающей светило, в эфире «МИР 24» рассказал ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

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