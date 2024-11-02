NBC News: рекордное число богатых американцев покинут США после выборов

По словам экспертов, эти люди опасаются политических и социальных беспорядков. Число обеспеченных американцев, планирующих временно или на неопределенный срок покинуть США после президентских выборов, достигло рекордного уровня.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии