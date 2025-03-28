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Десять дней ВСУ пытаются прорваться вглубь Белгородской области: хронология боев

Десять дней ВСУ пытаются прорваться вглубь Белгородской области: хронология боев

С 18 марта на границе с Белгородской областью продолжаются бои с Вооруженными силами Украины (ВСУ), противник ежедневно предпринимает попытки прорыва в Краснояружский район, где власти оценивают обстановку как сложную.

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