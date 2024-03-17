Сдохни или умри: «Парад смерти» — мистический триллер о небесном правосудии

Кафе в аниме — больше, чем кафе: это заведение сюжетообразующее и атмосферозадающее. Даже на том свете, где и разворачиваются события оригинального аниме «Парад смерти» от студии Madhouse («Монстр», «Сакура — собирательница карт»).
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