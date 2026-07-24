Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 832 подписчика

«Знала его отца»: Вуди Харрельсон и Мэттью Макконахи могут быть братьями

«Знала его отца»: Вуди Харрельсон и Мэттью Макконахи могут быть братьями

Актер Мэттью Макконахи опубликовал в соцсети Instagram* интригующий пост, посвященный 65-летию своего давнего друга и коллеги Вуди Харрельсона, чем спровоцировал новую волну обсуждений их возможного кровного родства.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии