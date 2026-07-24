«Знала его отца»: Вуди Харрельсон и Мэттью Макконахи могут быть братьями

Актер Мэттью Макконахи опубликовал в соцсети Instagram* интригующий пост, посвященный 65-летию своего давнего друга и коллеги Вуди Харрельсона, чем спровоцировал новую волну обсуждений их возможного кровного родства.
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