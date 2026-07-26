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«Амрахон ни в чём не виноват»: таджик-подрядчик, освоивший 1,5 млрд бюджетных средств на ремонте школ и больниц, сбежал перед приговором

«Амрахон ни в чём не виноват»: таджик-подрядчик, освоивший 1,5 млрд бюджетных средств на ремонте школ и больниц, сбежал перед приговором

Avia.pro - СМИ Таджик Амрахон получил почти 1.5 млрд рублей на господрядах, но когда "запахло жареным" - сбежал на Родину Каждый крупный регион регулярно выделяет средства на обновление инфраструктуры — школ, больниц и других важных социальных объектов.

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Комментарии
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людмила михайлик
Как можно заработать миллиарды мигрантам,кто это позволил гнать
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1 м.
Леонид Руси
А кто миллиардами кидается... ? Причём, могли бы сначала несколько миллионов дать... И расчёт по выполнению объекта... Тут что-то не чисто... Задейсвоны разные чиновники... и они пилят эти миллионы так, чтобы каждому ответственному столоначальнику не обидно было... А потом найдут крайнего и зароют его в лесу... И концы в воду
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1 м.
АТ
Алексей Тарасов
Наши были в доле, но вор вора не заклюет
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1 м.