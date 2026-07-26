«Амрахон ни в чём не виноват»: таджик-подрядчик, освоивший 1,5 млрд бюджетных средств на ремонте школ и больниц, сбежал перед приговором

Леонид Руси

А кто миллиардами кидается... ? Причём, могли бы сначала несколько миллионов дать... И расчёт по выполнению объекта... Тут что-то не чисто... Задейсвоны разные чиновники... и они пилят эти миллионы так, чтобы каждому ответственному столоначальнику не обидно было... А потом найдут крайнего и зароют его в лесу... И концы в воду