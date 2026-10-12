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Царьград

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Мышцы помнят тренировки: почему после паузы в нагрузках не приходится начинать с нуля

Мышцы помнят тренировки: почему после паузы в нагрузках не приходится начинать с нуля

Учёные пришли к удивительному открытию — оказалось, что мышцы способны запоминать тренировки. А после промежутка между занятиями спортсмену не приходится начинать всё с нуля.

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