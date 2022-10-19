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Ширер о недовольстве Роналду: «Речь о лучшем игроке мира, тяжелая ситуация для тен Хага. Но тренер принял верное решение, оставив Криштиану на скамейке»

Экс-форвард «Ньюкасла» Алан Ширер оценил поступок нападающего Криштиану Роналду. Португальский форвард «Манчестер Юнайтед», проведя всю игру с «Тоттенхэмом» (2:0) на скамейке, ушел в подтрибунное помещение на 90-й минуте.

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