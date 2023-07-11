Военное обозрение

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Подполковник НМ ЛНР в отставке сообщил о существенном продвижении ВС РФ под Купянском

Подполковник НМ ЛНР в отставке сообщил о существенном продвижении ВС РФ под Купянском

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил о значительном продвижении российской армии в Харьковской области и освобождении существенной территории в районе города Купянск.

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