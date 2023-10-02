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Миль B-12: летающий колосс из СССР. Вертолет был больше самолетов

Миль B-12: летающий колосс из СССР. Вертолет был больше самолетов

В конце 1960-х годов конструкторское бюро Миля разработало крупнейший из всех известных вертолетов. За габариты Миль В-12 был прозван летающим зданием: его габариты сравнимы с крупными самолетами, по массе еще ни один современный вертолет его не превзошел.

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МГ
Малик Гумеров
Слава СССР !      Живы и живем на ее наследии !
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