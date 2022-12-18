Панарин против «Флайерс»: 1-й гол за 9 игр и 30-я передача в сезоне. У него 37 очков в 32 матчах

Панарин против «Флайерс»: 1-й гол за 9 игр и 30-я передача в сезоне. У него 37 очков в 32 матчах

Артемий Панарин забросил 7-ю шайбу в сезоне и отдал 30-ю передачу. Форвард «Рейнджерс» отметился 2 (1+1) очками в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией» (6:3).

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