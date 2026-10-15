В территориальных водах Румынии загорелись два судна — Wine Trader и Yara J, сообщает Reuters. По данным военно-морского управления Румынии, в результате инцидента на Wine Trader, шедшем под флагом Сан-Марино, из 12 членов экипажа пятеро спасены, семеро числятся пропавшими без вести.
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