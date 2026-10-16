Вечером 15 октября на 969-м километре трассы М-5 «Урал» в Жигулевске 38-летний водитель Nissan Almera Classic сбил 53-летнего мужчину, переходившего дорогу вне пешеходного перехода, от полученных травм пешеход умер на месте.
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