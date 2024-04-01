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«Infoline-аналитика»: цены в интернете на некоторые товары теперь могут оказаться выше, чем в обычных магазинах

«Infoline-аналитика»: цены в интернете на некоторые товары теперь могут оказаться выше, чем в обычных магазинах

Связано это с ростом затрат на курьеров. Касается ли новая тенденция продуктовых ретейлеров? Как менялся за последнее время минимальный чек покупки в продуктовых сетях?Когда покупки в интернете могут оказаться дороже.

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