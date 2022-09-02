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Готовность специальных противопожарных групп проверена на российской военной базе в Таджикистане

Готовность специальных противопожарных групп проверена на российской военной базе в Таджикистане

Была оценена работа расчета беспилотной авиации, привлеченная к несению противопожарного дежурства в наиболее подверженных возгоранию территориях лесного массива.

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