Гастроэнтеролог Кашух рассказала про обострение заболеваний ЖКТ осенью

На фоне вспышек ОРВИ На фоне осенних вспышек ОРВИ идет активация воспалительных процессов в организме, что усугубляет хронические воспалительные заболевания ЖКТ, рассказала RT гастроэнтеролог Екатерина Кашух.
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