Звезда эстрады поделилась редкими откровениями о жестких правилах в ее семье. Пелагея соцсетиПевица Пелагея стала гостьей музыкального подкаста Стаса Ярушина «Музлофт», где поделилась со зрителями неожиданными подробностями своего характера.