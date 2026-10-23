Звезда эстрады поделилась редкими откровениями о жестких правилах в ее семье. Пелагея соцсетиПевица Пелагея стала гостьей музыкального подкаста Стаса Ярушина «Музлофт», где поделилась со зрителями неожиданными подробностями своего характера.
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