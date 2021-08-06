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Запад внезапно вспомнил про недоеденный галстук Саакашвили

Запад внезапно вспомнил про недоеденный галстук Саакашвили

У самой Грузии, похоже, уже нет претензий к Москве из-за потерянных в 2008 году Абхазии и Южной Осетии Группа западных стран, входящих в Совет Безопасности ООН обратилась с призывом к России: отозвать признание независимости Южной Осетии и Абхазии.

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Наталия
Хотят сделать нас предателями в глазах всего мира. Мы уже такими были по их указке в Горбачевско-Ельцинскую эпоху.
карюкалов вячеслав
Захотели...
Борис Осипов

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