Российские деньги потянулись на Родину

ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

Вот что я предлагаю относительно банков. Организовывать российские банки в каждой стране , но они не будут являться носителями любой валюты в материальном смысле слова , а только исключительно в числовом выражении и потреблении в виде пластиковых карточек , поручительств , чековые книжки .Для этого надо пользоваться другой системой связанной с военным охранением и пересылкой . Исключается хранение в банке драгоценных металлов , камней и т.д. в натуральном виде . То есть сделать банки исключительно пересылочной, счётной , оформительской базой , а все натуральные ценности хранились бы в стране в любых региональных банках . Вот тогда будет над ними и полный контроль и защита от попыток зарубежных политиканов зариться на наши ценности . Ведь бумаги можно всегда отследить и наложить запрет и арестовать самим при случаях нарушений любых из сторон законов . Ну а наши активы арестованные неумными и нерадивыми политиками мы всегда можем отыграть любыми способами . Например запретить недружественным нам станам пользоваться СМП вообще до полного возврата российских реликвий ,экспонатов художественного фонда , финансовых арестованных активов , ценных бумаг , исключение действия санкций , спекулятивного роста курса валют и бездоказательного повышения цен на мировом рынке полезных ископаемых и товары стратегического назначения , Кстати это будет прекрасной причиной для наличие такой военной охранной структуры в любой стране . Например небольшое хранилище под охраной нашей вооружённой охраной ,средствами экстренной тревожной системой и конкретными разрешительными действиями с применением любых доступных средств и кем угодно . . Пришёл клиент сдал вещь , оценили , проверили приняли погрузили на военный корабль , подлодку , самолёт или другое средство доставки , получил документ , а вещь доставляется по назначению в другую страну и с обратным действием вручается получателю .