Как встретили старый Новый год в Ялте

В Ялте отметили старый Новый год. Оркестровое исполнение известных композиций. И даже оперное звучание - на сцене театра имени Чехова около полусотни человек и все как один в унисон создают праздничное настроение.
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