Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни еще раз подтвердил, что Рим не будет посылать «ни одного солдата воевать на Украину».
«Мы должны избегать эскалации». Италия отказалась отправлять солдат на Украину, но другие страны эту тему обсуждают
Комментарии
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АндрейБорков
Все правильно, макаронники хотят жить, есть пиццу и макароны, им в древнем городе Риме не нужны наши "Тополя-М" прилетевшие туда своим ходом, не нужны "Орешки" от "Орешников". По этому макаронники укропитеков поддерживают морально и макаронами. А вот другие страны Гей-Ро-союза усиленно обсуждают планы САМОЛИКВИДАЦИИ. Это не очень хорошо, безусловно, но если они будут настаивать на своем, то такие города как Лондон, Париж, Брюссель и далее по списку очень даже могут стать весьма и весьма похожими на Хиросиму после америкосовского удара по ней в сентябре 1945 года. Ну если они так хотят, то почему бы им не пойти навстречу? Тем более, что США планируют дистанцироваться от всей этой гей-компании.
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17 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
«Мы не отправим ни одного солдата воевать в Италию. Мы поможем мафиозным кланам Италии политически, финансово, а также в военном плане, посылая помощь, но мы не будем посылать солдат воевать.... А что нормально и при чем тут Россия?
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17 час.
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