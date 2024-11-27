«Мы должны избегать эскалации». Италия отказалась отправлять солдат на Украину, но другие страны эту тему обсуждают

АндрейБорков

Все правильно, макаронники хотят жить, есть пиццу и макароны, им в древнем городе Риме не нужны наши "Тополя-М" прилетевшие туда своим ходом, не нужны "Орешки" от "Орешников". По этому макаронники укропитеков поддерживают морально и макаронами. А вот другие страны Гей-Ро-союза усиленно обсуждают планы САМОЛИКВИДАЦИИ. Это не очень хорошо, безусловно, но если они будут настаивать на своем, то такие города как Лондон, Париж, Брюссель и далее по списку очень даже могут стать весьма и весьма похожими на Хиросиму после америкосовского удара по ней в сентябре 1945 года. Ну если они так хотят, то почему бы им не пойти навстречу? Тем более, что США планируют дистанцироваться от всей этой гей-компании.