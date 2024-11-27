Картина дня. Фи...
ГлавнаяНовостиСтатьиКупить акцииФинансыКонтакты
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Картина дня. Финансы

46 191 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Пятнистый
    блин, и добавить нечего«Предатель поймал...
  • ПРОСТО ВАЛЕРИЙ
    Земля тебе , киселёф - стекловатой. И вечное забвение. Передавай привет бандере и готовь места для "шароварных побрат...«Предатель поймал...
  • Светлана Зуева
    Пилять ,бригада имени короля.....королевы.....то павлины мадьяра......страна непуганых идиотов..... и такие же идиоты...«Предатель поймал...

«Мы должны избегать эскалации». Италия отказалась отправлять солдат на Украину, но другие страны эту тему обсуждают

«Мы должны избегать эскалации». Италия отказалась отправлять солдат на Украину, но другие страны эту тему обсуждают

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни еще раз подтвердил, что Рим не будет посылать «ни одного солдата воевать на Украину».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
Все правильно, макаронники хотят жить, есть пиццу и макароны, им в древнем городе Риме не нужны наши &quot;Тополя-М&quot; прилетевшие туда своим ходом, не нужны &quot;Орешки&quot; от &quot;Орешников&quot;. По этому макаронники укропитеков поддерживают морально и макаронами. А вот другие страны Гей-Ро-союза усиленно обсуждают планы САМОЛИКВИДАЦИИ. Это не очень хорошо, безусловно, но если они будут настаивать на своем, то такие города как Лондон, Париж, Брюссель и далее по списку очень даже могут стать весьма и весьма похожими на Хиросиму после америкосовского удара по ней в сентябре 1945 года. Ну если они так хотят, то почему бы им не пойти навстречу? Тем более, что США планируют дистанцироваться от всей этой гей-компании.
Ответить
17 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
«Мы не отправим ни одного солдата воевать в Италию. Мы поможем мафиозным кланам Италии политически, финансово, а также в военном плане, посылая помощь, но мы не будем посылать солдат воевать.... А что нормально и при чем тут Россия?
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх