В Москве хотят идентифицировать пользователей самокатов

Московские власти прорабатывают вместе с МВД вопрос идентификации пользователей электросамокатами и сигвеями, чтобы можно было внедрить автоматическую фотовидеофиксацию совершенных ими нарушений, сообщили в ответ на депутатский запрос первого зампреда Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой в московском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.