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Парламентская газета

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В Москве хотят идентифицировать пользователей самокатов

В Москве хотят идентифицировать пользователей самокатов

Московские власти прорабатывают вместе с МВД вопрос идентификации пользователей электросамокатами и сигвеями, чтобы можно было внедрить автоматическую фотовидеофиксацию совершенных ими нарушений, сообщили в ответ на депутатский запрос первого зампреда Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяны Буцкой в московском департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

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