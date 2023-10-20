Власти ХМАО закупят машины для исправительных центров ФСИН

Власти ХМАО субсидируют закупку семи автомобилей для Федеральной службы исполнения наказаний. Из 155 миллионов рублей субсидии 13,7 миллиона рублей будут направлены на приобретение автотранспорта для изолированных участков, функционирующих как исправительные центры ФСИН.