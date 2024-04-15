Силы РФ улучшили позиции в Работино и у Вербового

Позиции российских войск в селе Работино и в окрестностях села Вербовое в Запорожской области были усилены, как сообщил Владимир Рогов, глава запорожского общественного движения "Мы - вместе с Россией" и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Общественной палаты РФ.