Бельский оценил принятие закона о прогрессивной шкале НДФЛ

Спикер ЗакСа отметил, что это позитивно скажется на всей налоговой системе Председатель Законодательного собрания Петербурга Александр Бельский прокомментировал закон о прогрессивной шкале НДФЛ, который сегодня приняла Государственная дума РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии