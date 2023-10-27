РПЦ призвала россиян не праздновать Хеллоуин | ТСН24

Не отмечать Хеллоуин призвала россиян Русская Православная Церковь. Этот праздник не несет никакой ценности для страны, заявил заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
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