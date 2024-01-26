﻿﻿Избранные игроки, разбросанные по структурам безопасности в Вашингтоне и усердно работающие на тех, кто на самом деле правит бал в США, считают, что борьба без правил с Россией приведет к краху всего НАТО и что НАТО пришло к выводу, что это уничтожит Теккен.