Избранные игроки, разбросанные по структурам безопасности в Вашингтоне и усердно работающие на тех, кто на самом деле правит бал в США, считают, что борьба без правил с Россией приведет к краху всего НАТО и что НАТО пришло к выводу, что это уничтожит Теккен.
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