Генпрокуратура Армении арестовала сына экс-президента Кочаряна

Суд в Ереване арестовал Седрака Кочаряна, сына экс-президента Армении, на два месяца. Генпрокуратура обвиняет его в отмывании денег, а его отца Роберта Кочаряна — в превышении полномочий и получении взяток.
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