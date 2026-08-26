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Царьград

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Генпрокуратура Армении арестовала сына экс-президента Кочаряна

Генпрокуратура Армении арестовала сына экс-президента Кочаряна

Суд в Ереване арестовал Седрака Кочаряна, сына экс-президента Армении, на два месяца. Генпрокуратура обвиняет его в отмывании денег, а его отца Роберта Кочаряна — в превышении полномочий и получении взяток.

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