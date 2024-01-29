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Times узнала о возможном согласовании НАТО «военного Шенгена» до июля этого года

Times узнала о возможном согласовании НАТО «военного Шенгена» до июля этого года

Страны — участницы Североатлантического альянса до июля текущего года могут согласовать создание системы «военного Шенгена», которая позволит воинским формированиям членов блока свободно перемещаться в его пределах.

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