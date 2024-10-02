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Зеленский заявил, что Украина успешно испытала собственную баллистическую ракету

Зеленский заявил, что Украина успешно испытала собственную баллистическую ракету

ВСУ провели летные испытания новой баллистической ракеты. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своей речи на форуме оборонных индустрий в Киеве, фрагмент оттуда он опубликовал в своем Telegram-канале.

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