Зеленский заявил, что Украина успешно испытала собственную баллистическую ракету

ВСУ провели летные испытания новой баллистической ракеты. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своей речи на форуме оборонных индустрий в Киеве, фрагмент оттуда он опубликовал в своем Telegram-канале.
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