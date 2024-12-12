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Губернатор рассказал, что мешает запустить движение по четвертому мосту

Губернатор рассказал, что мешает запустить движение по четвертому мосту

Работы на площадке четвертого моста в Новосибирске продолжаются, но не теми темпами, какими нужно – заявил во время пресс-конференции по итогам года губернатор Новосибирской области Андрей Травников, отвечая на вопросы.

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