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Бесплатную землю под частные дома могут получить россияне при одном условии

Бесплатную землю под частные дома могут получить россияне при одном условии

Минстрой России вместе с Росреестром и другими ведомствами прорабатывает механизм бесплатного предоставления земельных участков гражданам под индивидуальное жилищное строительство.

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