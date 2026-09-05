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ВС России уничтожили две площадки хранения топлива для ВСУ под Киевом

ВС России уничтожили две площадки хранения топлива для ВСУ под Киевом

Российские военные нанесли удары по двум площадкам хранения и распределения топлива для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киевской области.

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