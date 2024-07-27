Сергей Лавров оценил предложения Киева о мирном разрешении конфликта

Глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя недавние заявления главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о готовности Украины к переговорам с Москвой, сказал, что не слушает заявлений ни Владимира Зеленского, ни Кулебы, в том числе о переговорах по урегулированию конфликта.