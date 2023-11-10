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В этом году прямая линия и пресс-конференция Владимира Путина будут объединены

В этом году прямая линия и пресс-конференция Владимира Путина будут объединены

Мероприятие пройдет до конца года, дата уже определена.В этом году прямая линия и пресс-конференция Владимира Путина будут объединены, дата мероприятия уже определена, о чем будет сообщено позже, заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, об этом сообщает РИА Новости.

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