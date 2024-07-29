Трейдер Старт 2016
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Трейдер Старт 2016

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Выручка Lamborghini растет по мере перехода на "гибриды"

Выручка Lamborghini растет по мере перехода на "гибриды"

Выручка итальянского производителя люксовых спорткаров Lamborghini за первое полугодие 2024 года выросла на 14,1% - до 1,62 млрд евро (1,76 млрд долларов) по мере приближения к завершению перехода на гибридные модели, сообщает Reuters.

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