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За какие общедоступные лекарства водитель может быть лишен прав

За какие общедоступные лекарства водитель может быть лишен прав

Наверняка каждый водитель слышал, что пить некоторые общедоступные лекарственные средства, которые продаются в аптеке без рецепта и управлять автомобилем запрещено, так как водитель рискует лишиться прав за употребление запрещённых веществ.

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