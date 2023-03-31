Киевский режим назвал выпавший на Донбассе снег поводом к переносу сроков контрнаступления

Выпавший на Донбассе снег серьёзно «скорректировал» ход боевых действий. После неожиданно выпавших зимних осадков в последние мартовские дни 2023 года синоптики обещают рост температуры до 5-7 по Цельсию.
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